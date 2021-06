CORONAVIRUS – Da lunedì il Piemonte potrebbe entrare in zona bianca; i dati Covid di oggi

CORONAVIRUS – Probabilmente da lunedì 14 giugno, il Piemonte sarà in zona bianca. È quanto ha affermato l’Assessore Regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi. I dati dell’ultimo Report epidemiologico indicano che il numero dei contagi è in riduzione in tutte le province piemontesi, con un tasso di incidenza di 22,9 casi ogni 100.000 abitanti”.

Nell’ultima settimana la percentuale di positività dei tamponi è passata da 2,3% a 1,9%. Sotto soglia, e ulteriormente ridotti, i tassi di occupazione dei letti in area medica (scesi dal 10% al 7%) e in terapia intensiva (dal 13% al 9%). Sono ancora calati i focolai attivi, i nuovi focolai e il numero di persone non collegate a catene di trasmissione note. La velocità con cui si sta riducendo l’epidemia è rallentata di poco, con un Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi che passa da 0,64 a 0,71.

Se domani verrà confermato il via libera ufficiale del Comitato tecnico scientifico, sabato il ministro Speranza firmerà l’ordinanza.

Oggi in Piemonte sono stati registrati 137 nuovi casi (stesso numero di ieri) con 15.959 tamponi eseguiti e un tasso di positività dello 0,9%. Oggi non sono stati registrati decessi.

In Canavese sono stati registrati 16 nuovi casi positivi (ieri erano 7) e 44 in meno. (La tabella comune per comune).

In Italia oggi sono stati registrati 2.079 casi e 88 vittime.