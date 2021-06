CORONAVIRUS – Il tasso di positività scende sotto l’1%

CORONAVIRUS – Scendono sempre più i numeri dei contagi del Covid 19. Oggi in Canavese sono stati registrati 3 nuovi casi (ieri erano 4) e 36 casi in meno. Gli attuali positivi sono 145. (I dati comune per comune).

Scende anche la pressione sugli ospedali dell’Asl To4: ad oggi i ricoverati sono 32 (6 a Chivasso; 11 a Ciriè; 1 ad Ivrea; 9 a Cuorgnè e 5 a Settimo Torinese), di cui 6 in terapia intensiva e semi-intensiva (4 a Chivasso, 1 a Ciriè e 1 ad Ivrea).

Oggi in Piemonte sono stati registrati 96 nuovi casi (ieri erano 100) con 14.501 tamponi effettuati e un tasso di positività dello 0,7%. Le vittime registrate sono 3.

In Italia sono stati registrati 1.896 casi positivi con 220.917 tamponi effettuati e un tasso di positività dello 0,8%. Le vittime sono 102.