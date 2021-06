CORONAVIRUS – Oggi 15 nuovi casi in Canavese; 209 in Piemonte

CORONAVIRUS – Seppur oscillante, continua a restare basso il numero dei nuovi casi covid. In Canavese oggi sono stati registrati 15 nuovi positivi e 65 in meno (ieri, lunedì 31 maggio, i positivi erano 12 e domenica erano 18). (La tabella con tutti i dati comune per comune).

In Piemonte oggi sono stati registrati 209 nuovi casi (ieri erano 126 e domenica 233), con 16.187 tamponi effettuati e un tasso di positività dell’1,3%. I decessi registrati oggi sono 12 di cui 2 avvenuti in data odierna.

In Italia sono stati registrati 2.483 casi positivi con 221.818 tamponi effettuati e un tasso di positività dell’1,1%. Le vittime sono 93.