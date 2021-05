CORONAVIRUS – Oggi in Canavese sono stati registrati 4 nuovi casi positivi e 44 in meno. (I dati comune per comune).

In Piemonte i nuovi casi sono scesi a 149 con 18.009 tamponi effettuati e un tasso di positività dello 0,8%. I decessi registrati oggi sono 3 di cui nessuno avvenuto in data odierna.

In Italia i nuovi casi positivi sono 3.351 con 247.330 tamponi effettuati e un tasso di positività dell’1,3%. Le vittime sono 83.