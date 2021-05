CORONAVIRUS – Scendono sotto i mille i positivi; oggi in Canavese 11 nuovi casi

CORONAVIRUS – Scende sotto i mille il numero dei casi positivi in Canavese (per il territorio che seguiamo). Sono infatti 917 gli attuali positivi. Oggi in Canavese sono stati registrati 11 casi e 123 in meno. (Tutti i dati comune per comune)

In Piemonte sono stati registrati 350 nuovi positivi con 19.550 tamponi effettuati e un tasso di positività dell’1,8%. I decessi registrati oggi sono 5 di cui nessuno verificatosi in data odierna.

In Italia oggi sono stati registrati 3.937 casi con 260.962 e un tasso di positività del 1,2%. Le vittime sono 121.