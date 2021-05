CORONAVIRUS – 31 nuovi casi Covid in Canavese; 271 in Piemonte

CORONAVIRUS – Oggi, domenica 23 maggio, in Canavese sono stati registrati 31 nuovi casi positivi e 47 in meno. I comuni che hanno avuto più casi oggi sono Borgaro Torinese, Locana, Rivara, Rivarolo Canavese (+3). Tornano ad avere un caso positivo La Cassa, Monastero di Lanzo e Noasca. (La tabella comune per comune).

In Piemonte sono stati registrati 271 nuovi casi positivi con 11.189 tamponi effettuati e un tasso di positività del 2,4%. I decessi registrati oggi sono 2 di cui nessuno avvenuto in data odierna.

In Italia sono stati registrati 3.995 nuovi positivi con 179.391 tamponi effettuati e un tasso di positività del 2,2%. Le vittime sono 72.