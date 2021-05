CORONAVIRUS – In Canavese oggi 3 nuovi casi positivi; 207 in Piemonte

CORONAVIRUS – Oggi, lunedì 17 maggio, bassi i numeri dei nuovi casi positivi, con un minor numero di tamponi effettuati solitamente. In Canavese i nuovi contagi sono solo 3 (a Borgofranco d’Ivrea, Lombardore e Mappano) e 35 i casi in meno. (I dati comune per comune).

In Piemonte sono 207 i nuovi positivi con 10.945 tamponi effettuati e un tasso di positività che scende di nuovo all’1,9%. I decessi registrati oggi sono 10 di 1 avvenuto in data odierna. Due persone in più in terapia intensiva.

In Italia i positivi di oggi sono 3.455 con 118.924 tamponi effettuati e un tasso di positività del 2,9%. Le vittime sono 140.

I dati regione per regione: Lombardia 675; Veneto 173; Campania 550; Emilia Romagna 342; Piemonte 207; Lazio 388; Puglia145; Toscana 382; Sicilia 299; Friuli Venezia Giulia 16; Liguria 51; Marche 53; Abruzzo 20; P.A.Bolzano 3; Calabria 71; Sardegna 23; Umbria 15; P.A.Trento 15; Basilicata 17; Molise 1; Valle d’Aosta 9.