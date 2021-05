CORONAVIRUS – In Canavese 45 nuovi casi, in Piemonte 403; scende il numero dei decessi

CORONAVIRUS – Oggi, domenica 16 maggio, in Canavese, sono stati registrati 45 nuovi casi positivi e 53 in meno. I comuni che hanno registrato un maggior numero di contagi oggi sono: Borgaro Torinese (+6); Leini (+5); Castiglione Torinese (+4); Caselle Torinese, Mappano (+3). Tornano ad avere un caso positivo Chiaverano, Germagnano, Sparone e Traversella. (La tabella con i dati comune per comune).

In Piemonte oggi sono stati registrati 403 nuovi casi positivi con 11.708 tamponi effettuati e un tasso di positività del 3,4% (di nuovo in salita). I decessi registrati oggi sono 5, di cui nessuno avvenuto in data odierna.



In Italia sono stati registrati 5.753 nuovi casi positivi con 181.380 tamponi effettuati e un tasso di positività del 2,8%. Scende il numero delle vittime: oggi sono state 93.