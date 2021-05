CORONAVIRUS – In Canavese 54 nuovi casi Covid; scende a 175 il numero dei ricoverati

CORONAVIRUS – Oggi in Canavese sono stati registrati 54 nuovi casi positivi e 75 in meno. I comuni che oggi hanno registrato un maggior numero di casi sono: Volpiano (+7); Quincinetto (+5); Borgofranco d’Ivrea (+4). (I dati comune per comune).

Scende ancora il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere dell’Asl To4: a ieri sono infatti 175 di cui 30 in terapia intensiva e semi-intesiva. La percentuale dei positivi in base all’età è: il 15% ha tra 0 e 19 anni; il 30% tra 20 e 39 anni; il 31% tra 40 e 59 anni; il 27% tra 60 e 79 anni e il 7% dagli 80 anni in sù.

In Piemonte sono stati registrati 867 nuovi casi positivi con 26.318 tamponi effettuati e un tasso di positività del 3,3%. I decessi registrati oggi sono 14 di cui 2 avvenuti in data odierna.

In Italia sono stati registrati 10.554 nuovi casi positivi con 328.612 tamponi effettuati e un tasso di positività del 3,2%. Le vittime sono 207.

I casi positivi di oggi regione per regione: Lombardia 1.759; Veneto 629; Campania 1.382; Emilia Romagna 871; Piemonte 867; Lazio 1.063; Puglia 870; Toscana 715; Sicilia 603; Friuli Venezia Giulia 86; Liguria 133; Marche 314; Abruzzo 196; P.A. Bolzano 62; Calabria 450; Sardegna 164; Umbria 99; P.A.Trento 90; Basilicata 120; Molise 30; Valle d’Aosta 51.