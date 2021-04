CORONAVIRUS – In Canavese 46 nuovi casi; 1.084 in Piemonte

CORONAVIRUS – Sono 46 oggi i casi positivi al Covid in Canavese e 144 in meno. Gli attuali positivi sono ora 2.109. I comuni con un maggior numero di casi oggi sono: Caselle Torinese (+6); Bosconero, Castellamonte, Forno Canavese, Venaria Reale (+4); Foglizzo (+3). (I dati comune per comune).

In Piemonte i casi positivi di oggi sono 1.084 con 19.791 tamponi eseguiti e un tasso di positività del 5,5%. Sono 18 i decessi registrati oggi di cui 5 avvenuti in data odierna.

In Italia sono stati registrati 14.320 nuovi casi positivi con 330.075 tamponi effettuati e un tasso di positività del 4,3%. Le vittime sono 288.

I positivi di oggi regione per regione: Lombardia 2.306; Veneto 935; Campania 1.986; Emilia Romagna 979; Piemonte 1.084; Lazio 1.124; Puglia 1.501; Toscana 1.052; Sicilia 1.061; Friuli Venezia Giulia 213; Liguria 301; Marche 308; Abruzzo 195; P.A.Bolzano 70; Calabria 473; Umbria 188; Sardegna 207; P.A.Trento 70; Basilicata 169; Molise 37; Valle d’Aosta 61.