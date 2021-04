CORONAVIRUS – Sono 253 i ricoverati negli ospedali dell’Asl To4

CORONAVIRUS – Non è pervenuto oggi, martedì 27 aprile, il dettaglio dei casi covid di ciascun comune canavesano (provvederemo ad aggiornare la tabella appena perverrà ndr.), scende però il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere canavesano. Ad oggi sono 253 i pazienti covid ricoverati (30 in meno rispetto a venerdì scorso), di cui 44 in terapia intensiva e semi-intensiva. Ecco il dettaglio di ciascun ospedale: Chivasso 49 (di cui 18 in terapia intensiva e semi-intensiva; Ciriè 29 ( di cui 10 in terapia intensiva e semi-intensiva); Lanzo 42; Ivrea 21 (di cui 16 in terapia intensiva e semi-intensiva); Cuorgnè 62 e Settimo Torinese 50.

In Piemonte sono stati registrati 667 nuovi casi positivi con 17.736 tamponi eseguiti e un tasso di positività che scende al 3,8%. I decessi registrati oggi sono 27 di cui 1 avvenuto in data odierna.

In Italia sono stati registrati 10.404 nuovi casi positivi con 302.734 tamponi effettuati e un tasso di positività del 3,4%.

I dati regione per regione: Lombardia 1.369; Veneto 848; Campania 1.654; Emilia Romagna 723; Piemonte 667; Lazio 939; Puglia 1.056; Toscana 522; Sicilia 940; Friuli Venezia Giulia 186; Liguria 217; Marche 223; P.A. Bolzano 48; Abruzzo 81; Calabria 414; Umbria 96; Sardegna 199; P.A.Trento 89; Basilicata 90; Molise 3; Valle d’Aosta 40.