CORONAVIRUS – Registrati in Canavese 38 casi covid; 821 in Piemonte

CORONAVIRUS – Oggi, sabato 24 aprile, sono stati registrati in Canavese 38 nuovi casi positivi e 104 in meno. Gli attuali positivi (per la zona che seguiamo) sono ora 2.366. A registrare un maggior numero di contagi oggi sono stati: Caselle Torinese (+7) e Ciriè (+3). (La tabella con i dati comune per comune).

In Piemonte sono stati registrati 821 nuovi casi Covid con 25.008 tamponi eseguiti e un tasso di positività pari al 3,3%. I decessi registrati oggi sono 20 di cui 2 verificatisi oggi.

In Italia sono stati registrati 13.817 positivi con 320.780 tamponi effettuati e un tasso di positività del 4,3%. Le vittime sono 322.

I positivi regione per regione sono: Lombardia 2.313; Veneto 976; Campania 2.012; Emilia Romagna 984; Piemonte 821; Lazio 1.266; Puglia 1.255; Toscana 866; Sicilia 1.095; Friuli Venezia Giulia 204; Liguria 279; Marche 287; P.A.Bolzano 76; Abruzzo 137; Calabria 544; Umbria 105; Sardegna 254; P.A.Trento75; Basilicata 157; Molise 46; Valle d’Aosta 45.