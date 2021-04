CORONAVIRUS – Oggi in Canavese registrati 41 nuovi casi covid positivi e 1.464 in Piemonte

CORONAVIRUS – Oggi, giovedì 22 aprile, in Canavese sono stati registrati 41 nuovi casi positivi e 152 in meno. I comuni che hanno registrato un maggior numero di casi sono: Castellamonte, Valperga (+5); Barbania, Chivasso (+4); Foglizzo, Pavone Canavese (+3). (Il riepilogo dei dati comune per comune).

In Piemonte sono stati registrati 1.464 nuovi casi con 24.993 tamponi eseguiti e un tasso di positività del 5,9%. I decessi sono 46 di cui 3 avvenuti oggi.

In Italia sono stati registrati 16.232 nuovi casi positivi con 364.804 tamponi effettuati e un tasso di positività del 4,4%. Le vittime sono 360.

I positivi di oggi regione per regione: Lombardia 2.509; Veneto 1.060; Campania 1.912; Emilia Romagna 1.010; Piemonte 1.646; Lazio 1.311; Puglia 1.895; Toscana 1.041; Sicilia 1.412; Friuli Venezia Giulia 210; Liguria 331; Marche 272; P.A.Bolzano 96; Abruzzo 233; Calabria 402; Umbria 141; Sardegna 328; P.A.Trento 104; Basilicata 206; Molise 74; Valle d’Aosta 39.