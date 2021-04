CORONAVIRUS – Oggi registrati 20 nuovi casi in Canavese; scende a 308 il numero dei ricoverati

CORONAVIRUS – Oggi in Canavese sono stati registrati 20 nuovi casi e 208 in meno. Diventa Covid free Nomaglio e tornano a registrare un nuovo caso Barone Canavese e Colleretto Castelnuovo. (Il riepilogo comune per comune).

Scende la pressione sugli ospedali dell’Asl To4 con 308 ricoverati (58 a Chivasso, 58 a Ciriè, 43 a Lanzo, 30 ad Ivrea, 62 a Cuorgnè e 57 a Settimo Torinese). Di cui 65 ricoverati in terapia intensiva e semi-intensiva (26 a Chivasso, 21 a Ciriè e 18 ad Ivrea).

La percentuale dei positivi di Covid per quanto concerne le fasce d’età è: da 0 a 19 anni 11%; da 20 a 39 anni 19%; da 40 a 59 anni 33%; da 60 a 79 anni 28% e da 80 anni in su 9%.

In Piemonte sono stati registrati 988 nuovi casi positivi con 22.422 tamponi effettuati e un tasso di positività del 4,4%. I decessi registrati oggi sono 31 di cui 4 avvenuti in data odierna.

In Italia sono stati registrati 12.074 nuovi casi positivi con 294.045 tamponi effettuati e un tasso di positività del 4,1%. Le vittime sono 390.

I casi di oggi regione per regione: Lombardia 1.670; Veneto 930; Campania 1.750; Emilia Romagna 740; Piemonte 988; Lazio 926; Puglia 1.180; Toscana 644; Sicilia 1.148; Friuli Venezia Giulia 277; Liguria 292; Marche 211; P.A.Bolzano 56; Abruzzo 170; Calabria 450; Umbria 102; Sardegna 271; P.A.Trento 85; Basilicata 146; Molise 3; Valle d’Aosta 35.