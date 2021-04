CORONAVIRUS – Oggi 8 nuovi casi in Canavese e 91 in meno

CORONAVIRUS – Oggi in Canavese sono stati registrati 8 nuovi casi positivi e 91 in meno. (I dati comune per comune)

In Piemonte oggi sono stati registrati 687 nuovi casi positivi con 11.253 tamponi eseguiti e un tasso di positività pari al 5,1%. I decessi registrati oggi sono 33 di cui 2 avvenuti in data odierna.

In Italia sono stati registrati 8.864 casi positivi con 146.728 tamponi effettuati e un tasso di positività del 6%. Le vittime di oggi sono 316.

I dati dei casi positivi di oggi, regione per regione: Lombardia 1.040; Veneto 497; Campania 1.334; Emilia Romagna 877; Piemonte 687; Lazio 950; Puglia 584; Toscana 771; Sicilia 1.123; Friuli Venezia Giulia 52; Liguria 202; Marche 137; P.A.Bolzano 10; Abruzzo 97; Calabria 156; Umbria 14; Sardegna 199; P.A. Trento 13; Basilicata 47; Molise 7; Valle d’Aosta 67.