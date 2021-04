CORONAVIRUS – Domenica 18 aprile: 100 nuovi casi in Canavese; 751 in Piemonte

CORONAVIRUS – Oggi, domenica 18 aprile, sono risaliti i contagi in Canavese. Sono infatti 100 i nuovi casi positivi e 97 in meno. I Comuni che hanno registrato un maggior numero di casi oggi, sono: Chivasso (+12); Gassino Torinese, Leini (+8); Nole (+7); Borgaro Torinese (+10); Cuorgnè (+6); Ciriè (+5); Agliè, Ivrea(+4); Rocca Canavese, San Raffaele Cimena, Valperga (+3). (Tutti i dati comune per comune).

In Piemonte oggi sono stati registrati 751 nuovi casi positivi con 11.177 tamponi eseguiti e un tasso di positività pari al 6,7%. I decessi registrati oggi sono 3 di cui 1 avvenuto in data odierna.

In Italia sono 12.694 i casi positivi con 230.116 tamponi effettuati e un tasso di positività del 5,5%. Le vittime sono 251.

I dati regione per regione: Lombardia 1.782; Veneto 761; Campania 1.700; Emilia Romagna 1.104; Piemonte 751; Lazio 1.127; Puglia 1.278; Toscana 958; Sicilia 875; Friuli Venezia Giulia 221; Liguria 259; Marche 277; P.A. Bolzano 63; Abruzzo 258; Calabria 500; Umbria 113; Sardegna 351; P.A Trento 85; Basilicata 146; Molise 56; Valle d’Aosta 29.