TORINO – Visita del Capo Dipartimento Protezione Civile Fabrizio Curcio e del Generale Figliuolo (FOTO)

TORINO – Il 14 e 15 aprile il Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio è venuto in visita con il Gen. Francesco Figliuolo per incontrare le Istituzioni ed il Volontariato di Protezione Civile che sta operando nell’emergenza Covid e presso i molti siti vaccinali sul territorio regionale.

Curcio ha visitato nella giornata del 14 aprile il centro vaccinale di Torino Lingotto, uno dei principali del Piemonte, e successivamente quello realizzato dalla Reale Mutua Assicurazioni, sempre a Torino.

Nella mattina del 15 aprile si è recato presso la sede della Protezione Civile della Regione Piemonte dove ha incontrato i responsabili delle differenti componenti del Sistema di Protezione Civile regionale sia Istituzionale che del volontariato.

Curcio nel suo intervento ha fatto presente che è fondamentale continuare a fare sistema tra tutte le componenti coinvolte in questa campagna vaccinale perché questa è la migliore strada per poter arrivare quanto prima alla risoluzione dell’emergenza pandemica.

Il Presidente del Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte Marco Fassero ha incontrato il Capo Dipartimento. Marco Fassero ha ringraziato i responsabili delle componenti ed ha ringraziato in particolare il Coordinamento Territoriale di Torino per le attività che stanno svolgendo sul territorio cittadino e provinciale e regionale in questa pandemia.