CORONAVIRUS – 53 nuovi casi Covid in Canavese; scende a 338 il numero dei ricoverati

CORONAVIRUS – Oggi in Canavese sono stati registrati 53 nuovi casi positivi e 196 in meno. Tornano covid free Baldissero Canavese, Cintano e Valprato Soana, mentre tornano a registrare un caso Levone e Valchiusa che erano invece arrivati a zero.

I comuni che hanno registrato più casi sono Settimo Torinese (+9); Borgofranco d’Ivrea (+5); Nole, Valperga, Volpiano (+4); Lanzo, Villanova Canavese (+3). (I dati comune per comune).

Scende anche il numero dei ricoverati negli ospedali dell’Asl To4 a 338 (69 a Chivasso; 59 a Ciriè; 53 a Lanzo; 28 a Ivrea; 68 a Cuorgnè e 61 a Settimo Torinese) di cui 65 in terapia intensiva e semi-intensiva (31 a Chivasso; 20 a Ciriè e 14 ad Ivrea). In diminuzione anche la pressione sui Pronto Soccorso.

In Piemonte oggi sono stati registrati 1.200 nuovi casi positivi con 26.544 tamponi effettuati e un tasso di positività del 4,5%. I decessi registrati oggi sono 38 di cui 1 avvenuto in data odierna.

Il Presidente Alberto Cirio ha annunciato che da domani, sabato 17 aprile, tutto il Piemonte sarà in “arancione”, anche la Provincia di Cuneo.

In Italia sono stati registrati 15.943 nuovi casi positivi on 327.704 tamponi effettuati e un tasso di positività del 4,8%. I decessi sono 429.

Ecco i dati regione per regione: Lombardia 2.431; Veneto 906; Campania 1.994; Emilia Romagna 1.275; Piemonte 1.200; Lazio 1.474; Puglia 1.537; Toscana 1.239; Sicilia 1.370; Friuli Venezia Giulia 392; Liguria 323; Marche 326; P.A.Bolzano 41; Abruzzo 210; Calabria 433; Umbria 133; Sardegna 348; P.A.Trento 63; Basilicata 176; Molise 42; Valle d’Aosta 30.