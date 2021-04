CORONAVIRUS – I dati di oggi, giovedì 15 aprile: 77 casi in Canavese e 1.264 in Piemonte

CORONAVIRUS – Sono 77 i nuovi casi positivi di oggi, giovedì 15 aprile, in Canavese e 194 i casi in meno. Gli attuali positivi sono ora 3.423. I comuni che hanno registrato un maggior numero di casi oggi sono: Cuorgnè (+8); Favria (+6); Rivarossa, San Francesco al Campo (+5); Leini, Rondissone (+4); Chivasso, Foglizzo, Front, Gassino Torinese, Montalto Dora (+3). (La tabella con i dati comune per comune).

In Piemonte sono stati registrati 1.264 nuovi casi con 21,579 tamponi effettuati e un tasso di positività del 5,9%. Sono 26 i decessi registrati oggi di cui 1 verificatosi in data odierna.

In Italia sono 16.974 i nuovi casi positivi con 319.633 tamponi eseguiti e un tasso di positività del 5,3%. Le vittime sono 380.

I casi positivi di oggi, regione per regione: Lombardia 2.722; Veneto 1.085; Campania 222.4; Emilia Romagna 1.150; Piemonte 1.264; Lazio 1.330; Puglia 1.867; Toscana 1.206; Sicilia 1.450; Friuli Venezia Giulia 267; Liguria 407; Marche 326; P.A.Bolzano 39; Abruzzo 215; Calabria 560; Umbria 116; Sardegna 279; P.A.Trento 117; Basilicata 217; Molise 59; Valle D’Aosta 74.