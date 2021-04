CORONAVIRUS – 78 nuovi casi in Canavese; 1.439 in Piemonte

CORONAVIRUS – Sono 78 i contagi di oggi in Canavese e 257 i casi in meno. A registrare un maggior numero di positivi oggi sono Chivasso (+21); Ciriè (+9); Cuorgnè (+6); Mathi, San Gillio (+5); Fiano, Nole, Val della Torre (+3). (I dati comune per comune).

In Piemonte sono stati registrati 1.439 nuovi casi positivi con 21.986 tamponi effettuati e un tasso di positività del 6,5%. I decessi registrati oggi sono 70 di cui 3 avvenuti in data odierna.

In Italia sono stati registrati 16.168 nuovi casi positivi con 334.766 tamponi effettuati e un tasso di positività del 4,8%. Le vittime sono 469.

I positivi di oggi regione per regione: Lombardia 2.153; Veneto 1.081; Campania 2.212; Emilia Romagna 859; Piemonte 1.439; Lazio 1.230; Puglia 1.488; Toscana 1.168; Sicilia 1.542; Friuli Venezia Giulia 226; Liguria 410; Marche 415; P.A.Bolzano 53; Abruzzo 264; Calabria 540; Umbria 137; Sardegna 502; P.A.Trento 133; Basilicata 211; Molise 45; Valle d’Aosta 60.