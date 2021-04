CANAVESE – Nursind: “L’Asl To4 vuole assumere, ma le graduatorie sono inaccessibili”

CANAVESE – Nursind, il Sindacato delle Professioni Infermieristiche, ha scritto una lettera all’Assessore alla Sanità Luigi Icardi, sollecitandolo all’utilizzo delle graduatorie esistenti di concorso pubblico ed avviso pubblico, in modo che l’Asl To4 possa assumere.

“Non comprendiamo – dichiara Nursind – come sia possibile che a fronte di una DGR della Regione Piemonte che obbliga le aziende sanitarie regionali a mettere a disposizione le proprie graduatorie di infermieri dei 36 mesi e in considerazione di una richiesta da parte dell’ASLTO4, questo, a distanza di mesi non sia ancora possibile farlo, tenuto conto che più aziende hanno graduatorie con centinaia di infermieri. A che gioco stiamo giocando?”

E aggiunge: “Ricordiamo che l’Asl To4 proprio in virtù delle pregresse carenze ha assorbito tutti gli infermieri della propria graduatoria che tra l’altro non sono risultati ancora sufficienti e che proprio per questo motivo, tenuto conto dell’incremento dei carichi di lavoro dovuti allo stato pandemico ha richiesto di poter attingere da altre graduatorie. Ad oggi, incredibilmente questo non è ancora stato possibile nonostante numerose criticità di molti servizi di tutti i presidi aggravati dalla necessità di accelerare sulle vaccinazioni”.

“Ci chiediamo – conclude Nursind – come mai questo possa accadere. Una azienda che vuole assumere, con risorse e strumenti disponibili e ancora non sia possa fare. Per questo lo chiediamo all’Assessore Icardi.”