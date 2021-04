CORONAVIRUS – In Canavese 16 nuovi casi e 359 persone ricoverate; in Piemonte 1.057 contagi

CORONAVIRUS – Oggi in Canavese sono stati registrati 16 nuovi casi positivi e 209 in meno. (I dati comune per comune).

I ricoverati nelle strutture ospedaliere dell’Asl To4 sono più o meno stabili. Scende la pressione nei Pronto Soccorso. Ad oggi sono 359 i ricoverati (74 a Chivasso; 60 a Ciriè; 54 Lanzo; 27 ad Ivrea; 78 a Cuorgnè e 66 a Settimo Torinese) di cui 71 sono in terapia intensiva e semi intensiva (37 a Chivasso; 20 a Ciriè e 14 a Ivrea).

In Piemonte i nuovi casi positivi di oggi sono 1.057 con 22.670 tamponi effettuati, e un tasso di positività del 4,7%. Sono 75 i decessi registrati oggi di cui 3 avvenuti in data odierna. Resta ancora in zona rossa, fino al 18 aprile, la provincia di Cuneo.

In Italia sono 13.447 i nuovi positivi con 304.990 tamponi eseguiti e un tasso di positività del 4,4%. Le vittime sono 476

I dati regione per regione: Lombardia 1.975; Veneto 883; Campania 1.627; Emilia Romagna 785; Piemonte 1.057; Lazio 1.164; Puglia 1.191; Toscana 934; Sicilia 1.384; Friuli Venezia Giulia 371; Liguria 231; Marche 222; P.A.Bolzano 87; Abruzzo 174; Umbria 109; Calabria 577; Sardegna 327; P.A.Trento 119; Basilicata 182; Molise 0; Valle d’Aosta 48.