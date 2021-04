CORONAVIRUS – Oggi, domenica 11 aprile, 61 nuovi casi in Canavese e 1.372 in Piemonte

CORONAVIRUS – Oggi, domenica 11 aprile, in Canavese, sono stati registrati 61 nuovi casi positivi e 117 in meno. I comuni che hanno registrato più casi oggi sono: Foglizzo (+7); Mazzè (+6); Gassino Torinese, Strambino (+5); San Giusto Canavese (+4); Brandizzo, Chivasso, Lauriano (+3). (Guarda i dati comune per comune)

In Piemonte invece sono stati registrati 1.372 nuovi casi positivi con 15.834 tamponi effettuati e un tasso di positività nuovamente in salita, all’8,7%. I decessi registrati oggi sono 13 di cui due avvenuti in data odierna.

In Italia sono stati registrati 15.746 casi positivi con 253.100 tamponi effettuati e un tasso di positività in salita al 6,2%. Le vittime sono 331.

Ecco i dati dei contagi di oggi regione per regione: Lombardia 2.302; Veneto 871; Campania 1.854; Emilia Romagna 1.170; Piemonte 1.372; Lazio 1.675; Puglia 1.359; Toscana 1.222; Sicilia 1.120; Friuli Venezia Giulia 208; Liguria 335; Marche 406; P.A.Bolzano 74; Abruzzo 259; Umbria 135; Calabria 593; Sardegna 369; P.A.Trento 93; Basilicata 249; Molise 38; Valle d’Aosta 42.