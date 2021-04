CORONAVIRUS – Oggi in Canavese 32 nuovi positivi; scende a 363 il numero dei ricoverati

CORONAVIRUS – Scendono i numeri. Oggi in Canavese sono stati registrati 32 nuovi casi positivi e 135 in meno. Gli attuali positivi sono scesi a 4.890. (La tabella con i dati comune per comune).

Sostanzialmente stabili, sebbene con un lievissimo calo, il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere dell’Asl To4: a ieri sono 363 (76 a Chivasso; 66 a Ciriè; 58 a Lanzo; 39 ad Ivrea; 81 a Cuorgnè e 43 a Settimo Torinese), di cui 76 ricoverati in terapia intensiva e semi-intensiva (34 a Chivasso; 22 a Ciriè; 20 ad Ivrea.

In Piemonte sono stati registrati 852 nuovi casi positivi con 12.531 tamponi eseguiti e un tasso di positività che scende al 6,8%. I decessi registrati oggi sono 18 di cui 2 avvenuti in data odierna.

In Italia oggi sono stati registrati 7.767 nuovi positivi con 112.962 tamponi e un tasso di positività è del 6,9%. Le vittime sono 221.

I casi positivi regione per regione sono: Lombardia 841; Veneto 507; Campania 846; Emilia Romagna 791; Piemonte 852; Lazio 1.120; Toscana 685; Puglia 475; Sicilia 783; Friuli Venezia Giulia 63; Liguria 174; Marche 66; P.A Bolzano 35; Abruzzo 47; Umbria 70; Calabria 203; Sardegna 128; P.A.Trento 26; Basilicata 21; Molise 0; Valle D’Aosta 34.