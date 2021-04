CORONAVIRUS – Lunedì 5 aprile: 23 casi positivi in Canavese e 804 in Piemonte

CORONAVIRUS – Scende decisamente il numero dei nuovi positivi, ma oggi, lunedì 5 aprile, giorno di Pasquetta, sono stati fatti pochi tamponi.

In Canavese i positivi di oggi sono 23 e 55 in meno. Il comune che oggi ha registrato più casi è stato Leini (+6). (I dati riepilogativi comune per comune).

In Piemonte i casi positivi di oggi sono 804 con 8.158 e un tasso di positività pari al 9,9%. I decessi registrati oggi sono 13 di cui nessuno in data odierna.

In Italia i positivi di oggi sono 10.680 con appena 102.795 tamponi e un tasso di positività in salita al 10,4%. Le vittime sono 296.

I casi positivi comune per comune sono: Lombardia 1.358; Veneto 649; Campania 929; Emilia Romagna 1.493; Piemonte 804; Lazio 1.419; Toscana 981; Puglia 677; Sicilia 909; Friuli Venezia Giulia 150; Liguria 402; Marche 182; P.A.Bolzano 48; Abruzzo 19; Umbria 53; Calabria 197; Sardegna 261; P.A.Trento 40; Basilicata 16; Molise 18; Valle d’Aosta 75.