CORONAVIRUS – Domenica 4 aprile: 49 casi positivi in Canavese; 1.425 in Piemonte

CORONAVIRUS – Meno tamponi, meno casi e il tasso di positività che torna a salire. Sono queste le caratteristiche della situazione Covid di oggi, domenica 4 aprile.

In Canavese sono stati registrati 49 nuovi casi e 161 in meno. I Comuni che hanno registrato più casi sono Gassino Torinese (+6) e Leini (+5). (I dati comune per comune)

In Piemonte oggi sono stati registrati 1.425 nuovi casi positivi con 13.545 tamponi effettuati (ieri erano 42.325) e un tasso di positività del 10% (ieri era al 5,0%). I decessi registrati oggi sono 28 di cui 1 avvenuto in data odierna.

In Italia sono stati registrati 18.025 nuovi positivi con 250.933 tamponi effettuati (ieri erano 359.214) e un tasso di positività del 7,1% (ieri era del 5,9%). Le vittime sono 326.

I positivi di oggi, regione per regione, sono: Lombardia 3.003; Veneto 1.185; Campania 1.908; Emilia Romagna 1.700; Piemonte 1.425; Lazio 1.523; Toscana 1.626; Puglia 1.628; Sicilia 1.015; Friuli Venezia Giulia 342; Liguria 412; Marche 323; P.A.Bolzano 81; Abruzzo 438; Umbria 152; Calabria 511; Sardegna 323; P.A.Trento 169; Basilicata 119; Molise 40; Valle d’Aosta 102.