CORONAVIRUS – Casi Covid positivi oggi: 96 in Canavese; 2.584 in Piemonte

CORONAVIRUS – In Canavese, oggi, sono stati registrati 96 nuovi casi positivi e 173 in meno. I comuni che oggi hanno registrato un maggior numero di casi sono: Leini (+11); Brandizzo, Chivasso (+7); Rocca Canavese (+6); Lanzo (+5); Caluso, Forno Canavese, Mappano (+4); Cuceglio, Ozegna, Pont Canavese, Viverone (+3). (Guarda la tabella con i dati comune per comune).

In Piemonte oggi sono stati registrati 2.584 nuovi casi positivi, con 43.334 tamponi effettuati e un tasso di positività del 6%. I decessi registrati oggi sono 28 di cui 2 avvenuti in data odierna.

In Italia sono stati registrati 23.649 nuovi casi positivi con 356.085 tamponi effettuati e un tasso di positività del 6,6%. Salgono a 501 le vittime.

Ecco i casi positivi regione per regione: Lombardia 4.483; Veneto 1.633; Campani a 2.258; Emilia Romagna 1.809; Piemonte 2.584; Lazio 1.838; Toscana 1.631; Puglia 2.369; Sicilia 1.282; Friuli Venezia Giulia 720; Liguria 710; Marche 487; P.A.Bolzano 117; Abruzzo 272; Umbria 174; Calabria 522; Sardegna 351; P.A.Trento 140; Basilicata 181; Molise 36; Valle d’Aosta 52.