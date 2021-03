CORONAVIRUS – Oggi in Canavese 99 nuovi casi Covid; 2.298 in Piemonte

CORONAVIRUS – Nuovamente in salita i casi positivi. Oggi in Canavese sono stati registrati 99 nuovi casi e 170 in meno. Gli attuali positivi (per la zona canavesana che seguiamo) sono 5.247.

I comuni che hanno registrato un maggior numero di casi sono: Borgofranco d’Ivrea (+5); Brandizzo, Montanaro (+6); Cuorgnè (+5); Caluso, Robassomero, San Giorgio Canavese (+4); Oglianico, Romano Canavese, San Giusto Canavese, San Maurizio Canavese, San Raffele Cimena, Settimo Torinese, Settimo Vittone (+3). (I dati comune per comune)

Oggi in Piemonte sono stati registrati 2.298 nuovi casi positivi con 26.085 tamponi effettuati e un tasso di positività pari all’8,8% (di nuovo in salita, ieri era del 7.7%). Su 2.298 gli asintomatici sono 904. I ricoverati in terapia intensiva oggi sono 7 e 18 in reparto. I decessi registrati oggi sono 39 di cui 4 avvenuti in data odierna.

In Italia sono stati registrati 23.904 nuovi casi positivi con 351.221 tamponi effettuati e un tasso di positività del 6,81%. I decessi sono stati 467.

Ecco i casi positivi di oggi regione per regione: Lombardia 3.943; Veneto 2.317; Campania 2.016; Emilia Romagna 1.490; Piemonte 2.298; Lazio 1.800; Toscana 1.538; Puglia 1.962; Sicilia 2.904; Friuli Venezia Giulia 644; Liguria 383; Marche 807; P.A.Bolzano 120; Abruzzo 314; Umbria 162; Calabria 347; Sardegna 444; P.A. Trento 187; Basilicata 149; Molise 17; Valle d’Aosta 62.