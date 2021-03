CORONAVIRUS – Oggi in Canavese 47 nuovi casi Covid; resta alta la pressione sugli ospedali

CORONAVIRUS – In calo il numero di casi covid oggi in Canavese: 47 nuovi positivi e 145 in meno. (I dati comune per comune).

Prosegue la pressione sul sistema sanitario. Sono 373 i positivi al Covid ricoverati nelle strutture ospedaliere dell’Asl To4, così suddivisi: 81 a Chivasso; 73 a Ciriè; 60 a Lanzo, 37 ad Ivrea; 75 a Cuorgnè e 47 a Settimo Torinese. Sale a 87 il numero dei ricoverati in terapia intensiva e semi-intensiva (36 a Chivasso; 21 a Ciriè e 30 ad Ivrea). Oltre ai 373 ricoverati in reparto ci sono 67 persone nei Pronto Soccorso, dove la pressione resta alta, soprattutto a Chivasso.

In Piemonte oggi sono stati registrati 1.861 nuovi casi positivi con 23.439 tamponi eseguiti e un tasso di positività del 7,9%. I decessi registrati oggi sono 61 di cui 6 avvenuti in data odierna.

In Italia i nuovi positivi registrati oggi sono 16.017, con 301.451 tamponi eseguiti e un tasso di positività in calo al 5,3%.

Ecco i casi positivi di oggi, regione per regione: Lombardia 3.271; Veneto 1.130; Campania 1.573; Emilia Romagna 1.187; Piemonte 1.861; Lazio 1.593; Toscana 1.180; Puglia 1.527; Sicilia (dati non pervenuti); Friuli Venezia Giulia 447; Liguria 489; Marche 333; P.A. Bolzano 180; Abruzzo 153; Umbria 186; Calabria 300; Sardegna 205; P.A. Trento 196; Basilicata 128; Molise (2); Valle d’Aosta 76.