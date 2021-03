CORONAVIRUS – I casi covid di oggi, domenica 28 marzo

CORONAVIRUS – Oggi sono stati effettuati meno tamponi, sono quindi meno i casi positivi, ma il tasso di positività resta alto.

In Canavese sono 66 i casi positivi di oggi e 127 in meno. I Comuni con un maggior numero di casi oggi sono Favria (+14) e San Maurizio Canavese (+6). (Tutti i dati)

In Piemonte sono stati registrati 1.543 nuovi casi con 15.870 tamponi effettuati (contro i 33.484 tamponi di ieri). Nove in più le persone ricoverate in terapia intensiva. I decessi registrati oggi sono 10 di cui 5 avvenuti in data odierna.

In Italia sono stati registrati 19.611 casi positivi con 272.630 tamponi eseguiti (contro i 357.154 di ieri). Il tasso di positività sale dal 6,6% al 7,2%. Le vittime sono 297 (meno rispetto a ieri che erano 380).

I casi positivi di oggi regione per regione sono: Lombardia 3.520; Veneto 1.404; Campania 2.095; Emilia Romagna 2.137; Piemonte 1.543; Lazio 1.836; Toscana 1.368; Puglia 1.788; Sicilia 953; Friuli Venezia Giulia 446; Liguria 392; Marche 505; P.A. Bolzano 79; Abruzzo 269; Umbria 162; Calabria 366; Sardegna 284; P.A. Trento 162; Basilicata 148; Molise 77; Valle d’Aosta 77.