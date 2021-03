CORONAVIRUS – 56 nuovi casi positivi in Canavese; sale a 367 il numero dei ricoverati

CORONAVIRUS – Oggi, martedì 23 marzo, in Canavese sono stati registrati 56 nuovi casi positivi e 198 in meno. Quasi tutti i comuni hanno registrato un decremento dei casi, eccetto Rivarolo Canavese (+6); Cuorgnè, Foglizzo e Torrazza Piemonte (+3). Qualche altro comune ha registrato un nuovo caso. (Il riepilogo dei dati comune per comune).

Prosegue la pressione sulle strutture sanitarie dell’Asl To4. A oggi sono 367 i positivi Covid ricoverati in ospedale (88 a Chivasso; 74 a Ciriè; 60 a Lanzo; 38 ad Ivrea; 74 a Cuorgnè; 33 a Settimo Torinese) di cui 77 in terapia intensiva e semi-intensiva (32 a Chivasso; 21 a Ciriè e 24 ad Ivrea. Ai 367 ricoverati nei reparti si aggiungono i 63 in Pronto Soccorso.

In Piemonte sono stati registrati 2.080 nuovi casi positivi con 22.924 tamponi eseguiti e un tasso di positività del 9,1%. I decessi registrati oggi sono stati 75 di cui 3 avvenuti in data odierna.

In Italia sono stati registrati 18.765 nuovi casi positivi con 335.189 tamponi eseguiti e un tasso di positività del 5,6%. Le vittime sono state 551.

I casi positivi di oggi, regione per regione: Lombardia 3.643; Veneto 1.966; Campania 1.862; Emilia Romagna 1.578; Piemonte 2.080; Lazio 1.491; Toscana 1.062; Puglia 1.664; Sicilia 751; Friuli Venezia Giulia 548; Liguria 360; Marche 405; P.A.Bolzano 148; Abruzzo 188; Umbria 174; Calabria 317; Sardegna 159; P.A.Trento 191; Basilicata 121; Molise 27; Valle d’Aosta 30.