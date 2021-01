PIEMONTE – Il Ministro Costa deroga alla circolazione dei diesel Euro 4

PIEMONTE – “Nei giorni scorsi avevamo scritto al Governo insieme a Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto per chiedere una sospensione del blocco alla circolazione dei diesel euro 4, alla luce dell’emergenza sanitaria.”

Lo ha dichiarato soddisfatto, nella serata di ieri, il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che aggiunge:

“Questa sera il Ministro dell’Ambiente ha accolto la nostra richiesta. Una decisione di buonsenso, anche alla luce della riapertura delle scuole e della necessità di spostamento in sicurezza. Da parte nostra non diminuisce l’impegno per combattere lo smog. A breve ci sarà un incontro per definire il piano straordinario per la riduzione delle emissioni.”

La deroga è, ovviamente, per tutt’Italia.