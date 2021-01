CORONAVIRUS – Oggi registrati 18 nuovi casi in Canavese e 460 in Piemonte

CORONAVIRUS – Si tornano a conoscere i dati relativi al numero di casi in Canavese.

Oggi, lunedì 4 gennaio, sono stati registrati 18 nuovi casi positivi al Covid-19 (ieri erano 139), e 50 casi in meno (ieri erano 132 in meno). A registrare nuovi casi oggi sono: Borgaro Torinese +1 (40 in totale), Brandizzo +1 (37 in totale); Caselette +2 (12 in totale); Coassolo Torinese +1 (4); Cuorgnè +3 (52); Nole +1 (37); Rocca Canavese +1 (6); Romano Canavese +1 (4); Ronco Canavese 3 (+1); San Carlo Canavese +2 (23); San Francesco al Campo +1 (11); Val della Torre +1 (10) e Venaria Reale +2 (116). (Qui la tabella aggiornata comune per comune).

In Piemonte oggi sono stati registrati 460 nuovi casi positivi con 7.177 tamponi eseguiti (di cui 3.742 antigenici) e un tasso di positività pari al 6.4% (ieri erano 776 con 5.645 tamponi eseguiti e un tasso pari al 13.7%).

In Italia oggi sono stati registrati 10.800 nuovi casi con 77.993 tamponi effettuati e un tasso di positività, come ieri, del 13.8%.

Questa sera è previsto il Consiglio dei Ministri. Si attende per conoscere le nuove soglie di restrizione delle misure.