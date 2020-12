CORONAVIRUS – Di nuovo oltre i mille i casi positivi al Covid oggi in Piemonte

CORONAVIRUS – Sono di nuovo oltre i mille i casi positivi al Covid registrati oggi in Piemonte. Per la precisione 1.084 con 18.613 tamponi eseguiti di cui 9.646 antigenici e un tasso di positività pari al 5,8%. Quattro in meno i ricoverati in terapia intensiva. Oggi sono stati registrati 33 decessi di cui 4 verificatisi oggi.

In Italia secondo il Ministero della Salute sono 16.202 i nuovi casi con 169.045 tamponi effettuati e un tasso di positività pari al 9.6%. I decessi sono stati di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Scende di 21 unità il numero dei ricoverati in terapia intensiva contro i 175 nuovi entrati. Le vittime sono 575.

In Canavese sono stati registrati 55 nuovi casi positivi e 65 in meno. (Qui la tabella comune per comune).