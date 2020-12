CORONAVIRUS – Oggi 11 casi positivi in Canavese; 335 in Piemonte

CORONAVIRUS – Oggi, lunedì 28 dicembre, sono stati registrati 11 nuovi casi positivi al Covid-19, 71 in meno per un totale di attuali positivi pari a 1909.

Sono tornati ad essere Covid-free Orio Canavese e Rueglio. Mentre Issiglio torna a registrare un caso. (Qui la tabella con i dati comune per comune).

In Piemonte oggi sono stati registrati 335 nuovi casi con 5.366 tamponi eseguiti di cui 2.425 antigenici e un tasso di positività pari al 6.2%. Dei 335 nuovi casi, gli asintomatici sono 191 , pari al 57 %. I casi sono così ripartiti: 134 screening, 140 contatti di caso, 61 con indagine in corso; per ambito: 21 RSA/Strutture socio-assistenziali, 11 scolastico, 303 popolazione generale. Sono 6 in meno i ricoverati in terapia intensiva. Le persone decedute registrate oggi sono 20 (di cui 1 riferita ad oggi).

Scende anche in Italia, rispetto a ieri (che era il 14.8%) il tasso di positività al 12.5%. I positivi di oggi, secondo i dati del Ministero della Salute, sono 8.585 con 68.681 tamponi eseguiti. 15 positivi al Covid in meno in terapia intensiva. Le vittime oggi sono state 445.