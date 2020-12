CORONAVIRUS – I bollettini dei casi positivi di oggi, 24 dicembre

CORONAVIRUS – Sono 18.040 i nuovi casi positivi oggi in Italia. Risale il tasso di positività al 9,3% con 193.777 tamponi eseguiti. Le vittime sono 505.

Sale anche il numero dei positivi in Piemonte: oggi, vigilia di Natale, sono stati registrati 1.097 nuovi casi positivi con 22.266 tamponi eseguiti di cui 13.220 test antigenici. Resta basso il tasso di positività: al 4,9%

Scende anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva di 95 pazienti. I decessi registrati oggi sono stati 48 di cui 3 avvenuti in giornata.

In Canavese i nuovi casi positivi sono 66; 141 in meno e 2061 i totali attuali. Resta sempre alta l’allerta. Da oggi è iniziato il “lockdown da zona rossa”. Gente ancora in giro per gli ultimi acquisti (alimentari) per Natale.

Ieri in Canavese (e non solo) c’era gente ovunque. Lunghe code per entrare nei centri commerciali e fuori dai negozi.

