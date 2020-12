CORONAVIRUS – I bollettini Covid di oggi, giovedì 10 dicembre

CORONAVIRUS – Emessi i bollettini con i dati di oggi, giovedì 10 dicembre.

In Piemonte sono stati registrati 974 nuovi casi positivi con 14.418 tamponi eseguiti con un rapporto di incidenza ancora in discesa: 6,8%.

Dei 974 nuovi casi, gli asintomatici sono 421, pari al 43,2 %. I casi sono così ripartiti: 354 screening, 412 contatti di caso, 208 con indagine in corso; per ambito: 243 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 35 scolastico, 696 popolazione generale. I ricoveri in terapia intensiva sono in diminuzione (-8), mentre i decessi registrati sono 84 (11 avvenuti oggi).

In Italia sono stati registrati 16.999 casi positivi con 171.586 tamponi effettuati e una percentuale di incidenza pari al 9,9%.

In Canavese oggi sono stati registrati 22 nuovi casi positivi; 300 in meno per un totale di casi attuali pari a 3725. È tornato ad essere Covid-free Settimo Rottaro, mentre a Lemie, dove da qualche settimana non c’erano più casi, ne è stato registrato 1.

LEGGI IL RIEPILOGO COMUNE PER COMUNE