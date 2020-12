SALASSA – Rinasce la Biblioteca Civica; venerdì 11 dicembre la prima presentazione di un libro

SALASSA – La Biblioteca civica di Salassa in quest’ultimo anno con l’ausilio di tante nuove volontarie è rinata, non solo per i grandi lavori svolti al suo interno di sistemazione e riorganizzazione di tutti i libri, riassortendo vari generi per mezzo dell’acquisto di nuovi libri grazie ai contributi statali e rendendo l’ambiente più accogliente per gli utenti, ma soprattutto per una pluralità di attività che da alcune settimane a questa parte si sono sviluppato e stanno riscotendo il favore di molti cittadini.

Dovendo stare al passo con i tempi che non permettono la presenza di persone al suo interno, si sono attivati tutta una serie di cicli di incontri online rivolti per temi ad un uditorio variegato, dai problemi adolescenziali rivolti ai genitori a come riconoscere le patologie neurodegenerative per adulti ed anziani, tenuti da professionisti dei diversi ambiti.

Venerdì 11 dicembre, alle 21, si terrà anche la prima presentazione di un libro, coinvolgendo due autori d’eccezione: Dania Mondini, giornalista del tg1 e Claudio Loiodice, Presidente del dipartimento Piemonte associazione nazionale sociologi, con “L’affare Modigliani”, libro-inchiesta dal grande successo, che racconta come il grande artista Modigliani abbia prodotto più da morto che da vivo. Attorno alla sua figura negli ultimi decenni si sono susseguite truffe, esposizioni con quadri falsi, mercanti disposti a tutto, il cui unico interesse è stato il profitto.

La presentazione si terrà su una piattaforma web. Per potervi accedere scrivere una mail e a biblioteca.salassa@gmail.com o un messaggio al numero 347.6750050 entro l’8 dicembre e sarà inviato il link per il collegamento. Per tutte le attività promosse dalla biblioteca e avere maggiori informazioni seguire la pagina facebook BibliotecadiSalassa o chiedere in Comune.