CORONAVIRUS – I bollettini di oggi, 4 dicembre, in Canavese, Piemonte e Italia

CORONAVIRUS – Oggi, venerdì 4 dicembre, l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha registrato 2132 nuovi casi, con 20.846 tamponi eseguiti, per una percentuale di incidenza pari al 10,2%.

Dei 2132 nuovi casi, gli asintomatici sono 926 , pari al 43,4 %.

I casi sono così ripartiti: 512 screening, 1052 contatti di caso, 568 con indagine in corso; per ambito: 345 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 111 scolastico, 1676 popolazione generale.

Il totale dei casi positivi diventa quindi 175.063, così suddivisi su base provinciale: 15.257 Alessandria, 8.190 Asti, 6.051 Biella, 24.102 Cuneo, 13.502 Novara, 93.033 Torino, 6.622 Vercelli, 5.804 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 951 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1551 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 357 (-9 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 4351 (- 108 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 63.768

Sono 54 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati oggi dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 8 verificatisi oggi.

In Italia sono stati registrati 24.099 casi positivi e 814 decessi. Un numero più basso rispetto a ieri, ma comunque elevato. Il numero di tamponi per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore è di 212.741 (-13.988 rispetto a ieri), con un rapporto con i nuovi positivi (24.009) che sale all’11,3%.

In Canavese oggi sono stati registrati 51 nuovi casi positivi e 289 in meno. Il comune che ha registrato un maggior numero di casi in data odierna, è stato Mazzè con 10 casi (62 in totale).

Leggi qui la tabella con tutti i dati