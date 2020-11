CORONAVIRUS – Oggi in Piemonte 2.021 nuovi casi; 74 in Canavese

CORONAVIRUS – L’Unità di crisi della Regione Piemonte ha comunicato 2.021 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 in Piemonte, pari al 14,3% dei 14.157 tamponi eseguiti. Dei 2021 nuovi casi, gli asintomatici sono 797, pari al 39,4%.

I casi sono così ripartiti: 321 screening, 1022 contatti di caso, 678 con indagine in corso; per ambito: 272 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 123 scolastico, 1.626 popolazione generale.

Il totale dei casi positivi diventa quindi 166.331, così suddivisi su base provinciale: 14.356 Alessandria, 7.683Asti, 5.767 Biella, 22.827 Cuneo, 12.785 Novara, 88.655 Torino, 6.340 Vercelli, 5.485 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 927 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.506 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 385 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 4.734 (-47 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 71.865

I tamponi diagnostici finora processati sono 1.546.447 (+14.157 rispetto a ieri), di cui 790.052 risultati negativi. I decessi sono 84, di cui 7 avvenuti oggi.

In Italia i positivi sono 20.648 con 176.934 pari al 11,7% di incidenza. I decessi sono 541

In Canavese oggi sono stati registrati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte 74 nuovi casi, mentre non sono più positive 192 persone. Il totale dei positivi è ora di 6438 persone.

