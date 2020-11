CORONAVIRUS – I bollettini di oggi, domenica 22 novembre

CORONAVIRUS – Ancora in calo il numero dei casi positivi nei bollettini di oggi, domenica 22 novembre, ma non del rapporto positivi/tamponi.

In Piemonte infatti oggi sono stati registrati 2.641 casi positivi, con 13.605 tamponi effettuati e un’incidenza pari al 19,41% (mentre ieri era il 15,33%), così ripartiti: 501 screening, 1082 contatti di caso, 1058 con indagine in corso; per ambito: 355 Rsa/Strutture socio-assistenziali, 170 scolastico, 2116 popolazione generale.

Il totale dei positivi è di 149.575 casi ripartiti su base provinciale: 12.883 Alessandria, 6.869 Asti, 5.247 Biella, 19.738 Cuneo, 11.194 Novara, 80.947 Torino, 5.573 Vercelli, 4.820 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 866 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.438 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 12.883 Alessandria, 6.869 Asti, 5.247 Biella, 19.738 Cuneo, 11.194 Novara, 80.947 Torino, 5.573 Vercelli, 4.820 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 866 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.438 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I decessi registrati oggi sono stati 69.

In Italia oggi sono stati registrati 28.337 casi positivi; scende anche il numero dei decessi che è 562.

In Canavese sono stati registrati 85 nuovi casi, mentre il totale dei positivi scende di 249 unità e arriva ad un totale di 7.936 positivi attuali. (Il riepilogo Comune per Comune)