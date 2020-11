CHIVASSO / CIRIÈ – Covid-19: allestite le tensostrutture fuori dagli ospedali

CHIVASSO / CIRIÈ – La Regione Piemonte ha previsto anche per l’ASL TO4 il potenziamento dei posti covid con tensostrutture esterne allestite grazie alla collaborazione delle Forze Armate e della Brigata Alpina “Taurinense” e della Protezione Civile Regionale.

Ne sono state allestite due, la scorsa domenica 1 novembre, nelle pertinenze dell’Ospedale di Chivasso (per 28 posti letto complessivi) e una, ieri venerdì 6 novembre, presso l’Ospedale di Ciriè (per 12 posti letto).

Queste tensostrutture, che saranno operative nei prossimi giorni, appena acquisito il personale necessario, servono per “detendere” i Pronto Soccorso, per chi è in attesa di tampone o per l’assistenza di pazienti affetti da covid-19 a bassa-bassissima intensità di cure in attesa di ricovero.

“La scelta delle sedi dove posizionare le tensostrutture è conseguente al fatto che, in linea generale, i due Pronto Soccorso più vicini all’area metropolitana (Chivasso e Ciriè) risentono in misura importante di un incremento di pazienti affetti da covid con indicazione a osservazione e ricovero ospedaliero” spiega il Commissario dell’ASL TO4, dottor Luigi Vercellino.