TG Canavese e Torino – Diverse notizie tra cronaca e Coronavirus

Le notizie di oggi, martedì 3 novembre:

In questa edizione: TORINO – Festa in un trilocale: 27 ragazzi tra i 21 e i 14 anni, sanzionati; SAN BENIGNO CANAVESE – Sequestrato un capannone adibito a discarica abusiva; CHIVASSO – Identificato il cadavere: un 22enne noto alle forze dell’ordine; CORONAVIRUS – Bozza DPCM in valutazione: per zone ad elevato rischio chiusura pressochè totale; CANAVESE – Da domani l’accesso agli hot spot per l’esecuzione dei tamponi avverrà su prenotazione; CORONAVIRUS – I dati di oggi in Canavese, Piemonte e Italia.