COVID – Il bollettino dei casi di oggi in Canavese, Piemonte e Italia

COVID – Anche oggi sono diminuiti i casi positivi registrati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte e dal Ministero della Salute sul territorio nazionale, sempre in seguito ad una diminuzione dei tamponi.

In Italia sono stati registrati 22.253 (ieri 29.907) casi positivi con i 135.731 tamponi (ieri 183.457), oltre 47 mila test in meno. Le vittime sono state 233, in aumento rispetto alle 208 di ieri.

In Piemonte oggi sono stati registrati 2003 casi positivi: 112 nelle RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 216 in abito scolastico e 1675 tra la popolazione in generale. I ricoverati in terapia intensiva sono 196 (17 più di ieri); 264 in più quelle ricoverate in reparto. I decessi registrati sono stati 21.

I casi positivi registrati oggi in Canavese sono stati 377, per un totale di positivi attuali pari a 5354. Resta sopra il centinaio il numero di casi positivi totali a Borgaro Torinese (243); Brandizzo (103); Caselle Torinese 187; Chivasso (325); Ciriè (262); Ivrea (125); Leini (148); Mappano (105); Rivarolo Canavese (124); San Benigno Canavese (117); San Maurizio Canavese (150); Settimo Torinese (693); Venaria Reale (245) e Volpiano (265).

