TG CANAVESE E TORINO – Il Coronavirus è l’argomento principale del Tg di oggi

TG CANAVESE E TORINO – Nell’edizione di oggi, 29/10/2020:

CORONAVIRUS – I dati dei casi positivi di oggi; IVREA – In fiamme il quadro elettrico in una palazzina di via Palestro; CUORGNÈ / LANZO – Sospensione del servizio di Pronto Soccorso e di Punto di Primo Intervento ; PIANEZZA – Ladro fa il gesto delle corna alla telecamera: identificato e arrestato ; CHIVASSO – Pronto Soccorso in tilt; un centinaio di pazienti in carico ; PIEMONTE – In allestimento di fronte agli ospedali le tensostrutture dell’Esercito Italiano; TRASPORTI– Le Regioni del Nord: “I finanziamenti statali non bastano per potenziare il servizio pubblico Locale”;