CANAVESE / PIEMONTE – Oggi 2287 casi in Piemonte; 409 in Canavese

CANAVESE / PIEMONTE – Oggi sono stati registrati dall’Unità di Crisi, in Piemonte, 2287 casi positivi, 11 decessi (di cui 2 verificatisi oggi); 70 i guariti.

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 6 più di ieri (94 in totale).

E crescono in maniera vertiginosa anche i casi sul territorio canavesano. Oggi in Canavese sono stati registrati 409 nuovi casi (il doppio di quanti sono stati registrati oggi sola città di Torino), con 2632 casi positivi.

Il maggior numero di casi è registrato a Settimo Torinese (356); Ciriè (170); Volpiano (156); Venaria Reale (138); Borgaro Torinese (136); Chivasso (135); Caselle Torinese (116); Leini (77); San Maurizio Canavese (76); Mappano (74).

Rivarolo Canavese ha raggiunto i 58 casi totali (per l’Unità di Crisi e 59 per il Comune). “A Rivarolo in una settimana i casi di soggetti positivi sono più che raddoppiati. – Dichiara il Sindaco Alberto Rostagno – Accanto ai soggetti positivi asintomatici, in quarantena al domicilio, iniziamo ad avere anche concittadini ricoverati in ospedale con sintomatologia polmonare importante.”

E ancora 51 casi a Montanaro; 44 a Brandizzo; 41 a Clauso; 39 a Gassino Torinese e a San Benigno Canavese; 33 a San Carlo Canavese; 32 a Mathi; 34 a Nole; 31 a Castiglione Torinese; 31 a Cuorgnè e 29 a Castellamonte. Poi, via via, in numeri scendono ma i comuni di comuni “nuovi” ce ne sono ogni giorno. (Leggi la tabella di riepilogo comune per comune)

Salgono i casi e sale la preoccupazione.