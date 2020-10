PIEMONTE – Covid: oggi registrati 259 casi positivi e due decessi

PIEMONTE – Oggi sono stati registrati 259 casi positivi in Piemonte. È quanto emerge dal bollettino dell’Unità di Crisi della Regione.

Dei 259, 185 sono asintomatici.74 screening, 132 contatti di caso, 53 con indagine in corso. L’ambito: 26 RSA, 21 scolastico, 212 popolazione generale. La suddivisione su base provinciale contempla 4478 Alessandria, 2016 Asti, 1209 Biella, 3622 Cuneo, 3493 Novara, 18.270 Torino, 1699 Vercelli, 1229 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 306 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 249 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 15 (+0 rispetto a ieri).I ricoverati non in terapia intensiva sono 293(+20 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3274 I tamponi diagnostici finora processati sono 756.165 di cui 416.276 risultati negativi.

Oggi sono stati registrati due decessi di persone positive al Covid. Al momento il numero dei decessi ammonta a 4.170.

86 i guariti di oggi (negativi ai due tamponi di verifica) per un totale di 28.416 persone guarite.

