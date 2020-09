VOLPIANO – Ripartono i corsi all’Istituto Musicale Lessona

VOLPIANO – Un anno scolastico molto particolare quello che l’Istituto Musicale “L.Lessona” di Volpiano ha terminato con lezioni a distanza per l’emergenza Covid.

Dopo la pausa estiva e nel rispetto della normativa anticovid l’Istituto riapre le iscrizioni per l’anno scolastico 2020/21 il 18,21,22,23 settembre, orario 16/19 presso la propria sede.

Continuano i corsi di: pianoforte nelle varie declinazioni classico, moderno, jazz e d’accompagnamento, violino, violoncello, chitarra classica e moderna, basso elettrico, canto moderno, materie complementari . Per i più piccini corsi a loro dedicati per avvicinarli al meraviglioso mondo musicale con giochi, strumentini, canzoncine con il corso BabyMusic e il Coro voci bianche per creare in assoluta sicurezza, momenti di formazione e divertimento.

I programmi sono personalizzati e cuciti su misura per allievi di tutte le età ed esigenze; programmi anche per sostenere esami presso i conservatori statali. Sempre coinvolgenti le collaborazioni didattiche e musicali con le scuole di musica di Leinì e Rivarolo . Non possiamo non ricordare i nostri cori , fiori all’occhiello del nostro Istituto: il coro polifonico ImagoVocis e l’Ensemble vocale /strumentale “Mariatti”, protagonisti di numerosi e coinvolgenti spettacoli e concerti.

“Un ventaglio di proposte quindi che ci accompagneranno durante tutto l’anno. Musica, linguaggio universale, come passione, condivisione e formazione. Venite a conoscerci , noi vi aspettiamo!”. Per informazioni: info@istitutolessona.it; www.istitutolessona.it