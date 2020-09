CERESOLE REALE – Successo per l’iniziativa Left’s FIT (FOTO)

CERESOLE REALE – Grande successo per l’iniziativa Let’s FIT svoltasi a Ceresole Reale nella mattinata di domenica 6 settembre.

Il progetto europeo che, con la collaborazione dell’ASL TO4, della Regione Piemonte e della Scuola del cammino di Saluzzo degli olimpionici Giorgio e Maurizio Damilano, mira a promuovere il cammino quale forma di movimento per mantenersi in salute è stato accolto con entusiasmo e promosso dall’amministrazione di Ceresole Reale, anche per favorire l’incremento di un turismo legato alla mobilità dolce praticabile in diversi periodi della stagione, compresi quello primaverile ed autunnale, oltre che in quello estivo.

Alla presenza del campione olimpico nella 20km di marcia di Mosca ’80, Maurizio Damilano e del gemello Giorgio, anch’egli olimpionico e vincitore di Coppa del Mondo di specialità, un nutrito gruppo di camminatori ha percorso, a passo di Fitwalking, il giro del lago.

“Il successo di questa manifestazione – commenta il Vicesindaco Mauro Durbano, tra i partecipanti alla camminata – ci dimostra che la promozione di attività legate al cammino e alla mobilità dolce sono un ottimo strumento per attrarre turismo anche in periodi non di alta stagione”.