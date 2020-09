CANAVESE – Sale il numero di casi positivi a Rivarolo; registrato un caso a Bairo

CANAVESE – Salgono ancora i casi positivi al Covid- 19 a Rivarolo Canavese arrivando a 8.

Un nuovo caso è stato registrato a Bairo. Aumenta di uno la situazione a Chivasso (che arriva a 10) e a Ciriè (5).

Diminuisce invece il dato a Venaria Reale (3), Ivrea (6), Castiglione Torinese (torna a 0); Borgaro Torinese (2). Stazionari gli altri: Banchette (1); Brandizzo (3); Burolo (1); Caluso (2); Candia Canavese (1); Caselle Torinese (4); Castellamonte (2); Chiaverano (2); Corio (1); Cossano Canavese (1); Cuceglio (1); Favria (1); Forno Canavese (1); Gassino Torinese (2); Issiglio (1); Lanzo (3); Lauriano (1); Leini (1); Montanaro (1); Nole (2); Pont Canavese (1); Robassomero (1); Romano Canavese (1); San Carlo Canavese (2); San Francesco al Campo (1); San Gillio (1); San Giorgio Canavese (1); San Martino Canavese (1); San Maurizio Canavese (9); San Ponso (1); San Raffaele Cimena (4); Scarmagno (1); Settimo Torinese (12); Traves (1); Val della Torre (1); Verolengo (1) e Volpiano (2).

Oggi in Piemonte sono stati registrati 82 nuovi positivi, un decesso e 29 guariti. In totale, finora, i casi positivi sono 33.146: 4192 Alessandria, 1924 Asti, 1082 Biella, 3151 Cuneo, 3048 Novara, 16.517 Torino, 1574 Vercelli, 1185 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 286 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 187 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 7 (come ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 110 (+18 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1531. I tamponi diagnostici finora processati sono 605.811 di cui 339.064 risultati negativi.